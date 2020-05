Carnevali DS Sassuolo: “L’industria calcio se non si riparte è un dramma”

Il DS del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere sul “Corriere dello Sport” oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Lunedì dovremmo ripartire con gli allenamenti a gruppi e tutto è ancora in alto mare. Il ritiro non è un problema, ma deve essere rivisitato, perché contiene disposizioni troppo rigide ed esasperate.

Se noi vogliamo far morire il calcio siamo sulla strada giusta, qua siamo tutti pazzi, mi rendo conto che stiamo vivendo una situazione di grande emergenza, ma perché costruire tutta questa confusione.

E’ vero che è un sistema in grande difficoltà, ma in questa grande emergenza tutti dovremmo metterci una mano sul cuore e aiutarci l’uno con l’altro, invece ciò non accade. Parlo a tutte le componenti che hanno in mano il futuro del nostro calcio.

Le società si sono già pronunciate sul fatto che questo campionato va finito. Per quello che riguarda il Sassuolo noi questo campionato vogliamo finirlo a tutti i costi. Se qualcuno non vuole farlo, lo dica apertamente ed esca allo scoperto.

Magari è vero che alcune società danno un occhio alla classifica, ma qua dobbiamo pensare alla Serie A, a non affondare. Il discorso è uno solo: c’è un’industria calcio e c’è il calcio giocato e l’industria calcio se non si riparte è un dramma. Anche perché se fallisce la Serie A, a cascata, fallisce tutto il sistema calcio”.

Comments

comments