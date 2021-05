“Caro Mister, grazie per non esserti mai arreso”. La bella lettera dell’Unione Azzurra Nel Mondo

L’Unione Azzurra Nel Mondo scrive una bella lettera al Mister Gattuso per salutarlo e ringraziarlo per il lavoro svolto.

Continuano gli attestati di stima nei confronti di Gattuso dopo il comunicato curva A e la manifestazione organizzata per oggi dalla curva B.

Questa la lettere dell’UANM:

Caro Mister,

sei arrivato all’ombra del Vesuvio in maniera inaspettata, fra lo stupore e la curiosità generale, merito di una delle tante felici intuizioni del Presidente Aurelio De Laurentis.

Hai raccolto un’eredità davvero pesante e, in poco tempo, tassello dopo tassello, hai saputo ricostruire un puzzle davvero complicato da ricomporre.

Hai trovato un ambiente scettico sulle tue capacità di allenare una squadra come il Napoli. C’era chi ti diceva che mancavi d’esperienza, che eri giovane e che soffrivi la pressione. Ciò ci ha portato a vivere un anno e mezzo tra alti e bassi, come sulle montagne russe.

Dopo un inizio travagliato, è arrivata la vittoria, bella ed inaspettata, della Coppa Italia e con essa la certezza di un posto in Europa League.

L’inizio di questa stagione ci ha fatto sognare traguardi prestigiosi, ma ancora una volta la sorte si è messa di traverso ed ha portato una serie infinita di difficoltà che certamente non si verificheranno mai più in futuro nel calcio. Indubbiamente qualche errore è stato commesso, ma solo chi non opera non sbaglia!

Ed innegabilmente la solita critica distruttiva e pregiudizievole non ti ha aiutato.

Ma tu sei un uomo del SUD, orgoglioso, caparbio e leale; hai preso un impegno con un gruppo di uomini, con la città e soprattutto con te stesso. Per te la parola vale più di un contratto, così hai lottato fino allo stremo, fino all’ultimo respiro.

Noi dell’UANM, un gruppo di club amici che rappresentano il sentimento di migliaia di tifosi sparsi in tutto il mondo, che ci impegniamo per il bene del Napoli Calcio e della nostra terra, che amiamo e rispettiamo tutti coloro che rappresentano la maglia azzurra al di là di ogni pregiudizio, interesse o simpatia, vogliamo ringraziarti per il lavoro svolto sulla panchina azzurra, per aver messo in campo tutte le tue qualità di indomito condottiero, e per non esserti mai arreso, insieme alla squadra.

GRAZIE MISTER!

Forza Napoli Sempre.

UANM – Unione Azzurra Nel Mondo

