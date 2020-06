Carraro: “Il calcio italiano è ripartito nel momento giusto. Finale di Coppa Italia è stata bellissima”

Franco Carraro, ex presidente della FIGC, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Siamo il primo paese ad aver assegnato un trofeo.: la finale di Coppa Italia è stata una partita bellissima e l’audience televisiva conferma che il calcio è ripartito nel momento giusto. Riapertura degli stadi? Bisogna aspettare che gli scienziati si mettano d’accordo. Se fosse vero, e molti scenziati propendono per questa tesi, che in autunno il virus riprenda forza, allora aprire gli stadi, seppur parzialmente, per poi richiuderli mi sembrerebbe ridicolo”.

