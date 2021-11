Carratelli: “Sarà un duello Napoli-Milan come ai tempi di Maradona e degli olandesi”

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“E’ finito l’incantesimo dell’Europeo dove siamo stati un po’ fortunati, semifinali e finali le abbiamo risolte ai rigori, stavolta invece i penalty sono stati fatali e siamo andati ai playoff. Chiesa non è continuo e Insigne sta in un periodo non positivo, forse doveva esserci una formazione diversa, ma Mancini ne saprà più di noi.

Azzurri reduci dalle nazionali? Hanno segnato quasi tutti:

Osimhen ha fatto un paio di gol, Elmas una doppietta decisiva e ha segnato anche Anguissa. Bisogna dire solo a Lorenzo di non abbattersi e recuperarlo. E’ una sfida scudetto nel senso dell’Inter, un’eventuale sconfitta del Napoli non scalfirebbe la sua classifica degli azzurri.

Napoli reduce dal pareggio col Verona?

È una squadra che non porta bene a nessuno, anche Maradona alla prima gara in A perse al Bentegodi, meglio non incontrarlo il Verona. Ormai è un avversario che abbiamo dimenticato, pensiamo solo all’Inter.

Milan?

Contro l’Inter ho visto un Milan molto robusto e quadrato, nel secondo tempo ha avuto anche l’occasione per vincere, è il grande rivale del Napoli. L’Inter non credo che si avvicinerà molto, la Juventus è lontanissima. Rietrerà la Juve nella lotta scudetto? Rientrerà alla Continassa sicuramente(ride, ndr.). Sarà un duello Napoli-Milan come ai tempi di Maradona e degli olandesi”

Comments

comments