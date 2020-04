Carrera: “Azmoun? Pronto per la Serie A, ha qualcosa in più di Belotti”

Massimo Carrera, ex allenatore dello Spartak Mosca, ora alla guida dell’AEK Atene, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

L’ex collaboratore di Antonio Conte ha parlato di Sardar Azmoun, obiettivo di mercato del Napoli: “Per me è assolutamente pronto per il calcio italiano, quando l’ho affrontato faceva la punta in un 3-5-2. E’ un attaccante che fa gol, è rapido, forte di testa: mi ha fatto un’ottima impressione. Paragone con Belotti? Come mole di lavoro sono simili, ma tecnicamente l’iraniano ha qualcosa in più. Ripresa dei campionati? E’ giusto ripartire appena sarà possibile. Si potrebbe pensare anche ad una sorta di campionato stile sudamericano da poter iniziare a gennaio”.

