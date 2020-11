Caruso (Kappa): “Maglia stile Argentina già prevista, drammatica coincidenza. Soddisferemo il 10% scarso delle richieste di questa maglia, c’è stato un boom di richieste”

A Radio Punto Nuovo da Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Enrico Caruso, distributore Kappa in Campania.

“La maglia di ieri era la quarta maglia. Era prevista una maglia stile Argentina e purtroppo la consegna è stata in concomitanza, purtroppo, per la morte di Maradona. Soddisferemo il 10% scarso delle richieste di questa maglia, c’è stato un boom di richieste. Tutti gli Store che vendono il Napoli la avranno entro 10 giorni. Sold out entro 48 ore. Il Napoli quando vuole può giocarci: non c’è la versione europea”.

