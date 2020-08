Caruso, sindaco Castel di Sangro: “Ci aspettiamo 10mila presenze al giorno per il ritiro”

Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Sono reduce dall’accoglienza dei calciatori del Napoli. Sta andando tutto molto bene, c’è compostezza da parte dei tifosi che sono straordinari, ma anche da parte della stampa che è molto disciplinata. De Laurentiis arriverà in serata e gli riserveremo l’accoglienza del caso volendo stupirlo. Ci aspettiamo circa 10mila presenze al giorno, il problema è che dovremo vedere nel fine settimana e la concomitanza delle partite. Siamo stati coraggiosi, ma sapevamo che potevamo confidare sulle autorità e le istituzioni facendo affidamento sulle forze dell’ordine, c’è il Questore ed il Commissario di Polizia che sono di Napoli e tutti hanno partecipato con entusiasmo.

De Laurentiis ha il merito di aver sdoganato una regione del Sud verso queste opportunità come i ritiri di calcio. E’ un evento storico che si aggiunge ad altri. I ritiri spero si declinino sempre di più in un atteggiamento festoso per offrire alla squadre quel calore che serve per cominciare la stagione nel migliore dei modi. Se tutto filerà nel modo giusto avremo trasmesso a tutta Italia un messaggio che attraverso il calcio si può tornare alla normalità.”

Comments

comments