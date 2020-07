Casa Barcellona. Setien con i calciatori contati per la sfida con il Napoli

Se Gattuso è alle prese con gli infortuni di Manolas e Maksimovic, non se la passa certamente meglio l’allenatore del Barcellona Setien.

Secondo quanto riportato dal portale web degli spagnoli di Marca il Barcellona per la doppia sessione di allenamento di oggi ha chiamato cinque calciatori delle giovanili: Jorge Cuenca, Óscar Mingueza, Jandro, Monchu e Konrad. Anche Dani Morer doveva essere agregato alla prima squadra ma ha subito un infortunio al bicipite femorale nella gamba destra e al momento è indisponibile.

L’allenatore dei catalani ha solo 14 giocatori della prima squadra per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli.

Con Vidal e Busquets out per squalifica e il neo-juventino Arthur ‘fuggito’ in Brasile, Setién deve fare i conti con Umtiti, Araujo, Dembélé, Lenglet e Griezmann che non sono al meglio anche se gli ultimi dovrebbero esserci contro il Napoli.

