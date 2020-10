Casa farmaceutica Pfizer: “Pronti a chiede via libera per il vaccino a metà novembre”

La casa farmaceutica Pfizer prevede di chiedere l’autorizzazione per il suo vaccino anti-Covid all’agenzia americana Fda nella terza settimana di novembre.

Ad annunciarlo l’amministratore delegato, Albert Bourla, attraverso una lettera pubblicata sul sito internet della società. Un annuncio positivo, sottolineato in Italia anche dal post su Twitter del virologo Roberto Burioni, ma che in realtà va letto alla luce della promessa che aveva fatto il presidente degli Usa, Donald Trump, che aveva annunciato il via libera del vaccino prima delle elezioni.

