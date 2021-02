Casa Genoa – Affaticamento muscolare per Shomurodov

Casa Genoa – Affaticamento muscolare per l’attaccante Shomurodov che potrebbe appunto saltare la sfida contro il Napoli.

“Tra le pieghe dei dettami tattici, gli spunti della penultima seduta, la partitella da cui strizzare indicazioni. Manca solo il collaudo di venerdì, prima di rivolgere la prua verso la sfida con il Napoli compressa, per gli ospiti, tra andata e ritorno della semifinale di Coppa Italia. Attivazione, schemi ed esercitazioni, quindi il test finale, hanno caratterizzato l’allenamento svolto sotto la pioggerella di questi giorni. Un allenamento iniziato dopo il meeting a Villa Rostan con Rocchi per un aggiornamento sulle tematiche arbitrali. Primi, graduali passi in gruppo per Zapata che sta ultimando il recupero. Iter personalizzato per Biraschi e Cassata. Shomurodov ha effettuato un programma differenziato per un affaticamento muscolare.”

