Casa Spezia. I convocati: nove assenti e sei novità

L’AC Spezia ha comunicato la lista dei calciatori convocati per la sfida di campionato in programma domani allo stadio Picco contro il Napoli.

Lo Spezia contro il Napoli deve rinunciare a Gyasi (a) squalificato e agli indisponibili Zoet (p), Moutinho (d), Ekdal (c), Bastoni (c), Sala (c), Kovalenko (c), Zurkowski (c), Nzola (a). Dopo l’intervento subìto all’anca potrebbe non essere in panchina neanche mister Gotti sostituito dal vice Lorieri.

Può invece contrare sui colpi del mercato invernale Marchetti (p), Wisnieski (d), Esposito (c), Civot (c), Shomurodov (a), Krollis (a).

Questa la lista completa:

PORTIERI : Dragowski, Marchetti, Zovko;

: Dragowski, Marchetti, Zovko; DIFENSORI : Holm, Ampadu, Reca, Ferrer Canals, Amian, Caldara, Nikoloau, Wisniewski, Giorgeschi;

: Holm, Ampadu, Reca, Ferrer Canals, Amian, Caldara, Nikoloau, Wisniewski, Giorgeschi; CENTROCAMPISTI : Bourabia, Beck, Esposito, Agudelo, Cipot, Candelari;

: Bourabia, Beck, Esposito, Agudelo, Cipot, Candelari; ATTACCANTI : Verde, Shomurodov, Krollis, Maldini, Pedicillo;

: Verde, Shomurodov, Krollis, Maldini, Pedicillo; ASSENTI: Gyasi , Zoet, Moutinho, Ekdal, Bastoni, Kovalenko, Sala, Zurkowski, Nzola.

Comments

comments