Casa Torino. Giampaolo perde Bonazzoli, Lyanco e forse Izzo per la sfida con il Napoli

Torino in campo per il lunch match della tredicesima giornata contro il Bologna.

Al 29′ del primo tempo l’attaccante Bonazzoli dopo uno scatto chiede il cambio e viene sostituito dall’ex Napoli Simone Verdi.

Oltre Bonazzoli Giampaolo perde anche il difensore Lyanco che, già diffidato, è stato ammonito e per lui scatta l’automatica squalifica.

Nel finale di gara anche il difensore napoletano Izzo è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico e anche lui è ora in dubbio per la sfida contro gli azzurri.

Oltre agli assenti dell’ultim’ora il Torino non dovrebbe avere a disposizione per l’ultima gara del 2020 neanche gli infortunati Baselli e Ansaldi.

Ricordiamo che il Torino è il prossimo avversario del Napoli al Diego Armando Maradona mercoledì 23 dicembre.

