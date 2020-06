Casarin, ex arbitro: “Manca il secondo giallo a Young”

Sulle pagine del Corriere della Sera è possibile leggere l’interpretazione di Paolo Casarin, ex arbitro, in merito anche al mancato rosso ad Ashley Young.

Di seguito le sue parole riguardo la direzione dell’arbitro Rocchi:

“Napoli-Inter non ha costretto Rocchi a un particolare impegno, vista anche la grande esperienza. Ma anche lui ha dimostrato qualche inesattezza — il secondo giallo per Young —, ma anche la capacità di ascoltare e approvare il motivo della chiamata di Valeri (Var) che aveva visto meglio di lui l’inesistenza di un rigore per il Napoli a opera di De Vrij.“

Comments

comments