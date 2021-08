Cascella: “Il TAS ha dato ragione alla FIFA, ma la situazione continuerà a generare polemiche”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Angelo Cascella sulla decisione del TAS sulle convocazioni nelle nazionali.

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show, Angelo Cascella, ex membro del TAS:

“La decisione del TAS sulle convocazioni nelle nazionali? La vicenda sta creando maretta, le federazioni hanno reagito duramente, su tutte la Premier League, che, godendo dell’appoggio del governo, ha impedito la partenza dei calciatori militanti nel campionato inglese. La Liga, invece, si è rivolta al TAS per capire se fosse legittimo ciò che ha stabilito la FIFA e il Tribunale si è schierato a favore di quest’ultima. Dal punto di vista legale, i club, se si opponessero, potrebbero incorrere in pesanti sanzioni. Immagino che alla fine si giungerà a un compromesso, ma spero che non ci sia la deroga auspicata dal presidente della della FIFA Infantino.”

