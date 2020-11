Caso Diawara la Roma perde il ricorso, confermata la sconfitta a tavolino

La Roma perde il ricorso contro la sconfitta a tavolino con il Verona per il caso Diawara.

Ricordiamo che nella prima giornata di campionato la Roma ha pareggiato 0-0 in casa del Verona ma ha schierato Diawara con uno status sbagliato nella lista dei 25 calciatori presentati alla Lega di Serie A.

Questo errore ha comportato la sconfitta a tavolino per 0-3.

I giallorossi hanno presentato ricorso che però non ha dato i frutti sperati.

Di seguito, il comunicato della Figc:

“La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Roma, confermando la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas Verona disputato lo scorso 19 settembre e valevole per la prima giornata del campionato di Serie A”.

