Caso Fagioli: Se accertata l’omessa denuncia altri tesserati potrebbero essere coinvolti

Nicolò Fagioli indagato per scommesse illegali: le regole dettate dall’ordinamento sportivo

L’ordinamento sportivo, oltre a punire chi scommette su eventi calcistici, spiega che «i soggetti che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all’art. 2 la sanzione dell’inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000».

Insomma se le indagini della Procura Federale facessero emergere che uno o più compagni di squadra, o anche solo tesserati, erano al corrente della situazione di Fagioli, senza che questi abbiano prontamente denunciato per loro scatterebbe il rischio di una squalifica.

