Caso plusvalenze, la difesa del Napoli: “Osimhen pagato troppo? Semmai troppo poco, vale già più di 100 mln”

Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ha preso parola in Tribunale Federale per la difesa della società azzurra nell’ambito del caso plusvalenze fittizie.

La Procura Federale ha chiesto 329 mila euro di ammenda per la società, oltre alle inibizioni che vanno dagli 11 mesi e 5 giorni per Aurelio De Laurentiis ai 6 mesi e 10 giorni per la moglie e i figli Edoardo e Valentina, oltre ai 9 mesi e 15 giorni per Andrea Chiavelli. “Osimhen non è stato pagato troppo rispetto al suo reale valore di mercato, di 72 milioni, come sostiene la Procura federale, casomai è stato pagato troppo poco, visto che dopo 45 partite giocate vale di gran lunga più di 100 milioni” ha riferito Grassani, che successivamente ha analizzato il fatto che il club azzurro abbia chiuso 10 degli ultimi 17 bilanci in attivo, oltre ad avere riserve volontarie per 125 milioni di euro: “Ricorrere a plusvalenze fittizie per 20 milioni sarebbe da kamikaze”.

