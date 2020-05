Caso positivi nella Dinamo Dresda, la Germania non ferma i campionati, ma non mancano le proteste

L’amministratore delegato della Dfl, Christian Seifert ha confermato la ripresa dei campionati di calcio in Germania malgrado i casi dei calciatori della Dinamo Dresda positivi al coronavirus [LEGGI QUI].



Queste le parole di Seifert alla ZDF:

“Non sono preoccupato, era chiaro che ci potesse essere un caso del genere. Al momento delle 81 partite che mancano in seconda divisione, due della Dinamo non possono essere giocate. Non c’è motivo di mettere in dubbio la ripresa della stagione.

Per il momento possiamo spostare le partite della Dinamo, non è un problema, ma è evidente che oltre un certo numero di rinvii non possiamo andare”.

Sui social non sono mancate le reazioni negative dei tifosi dopo l’annuncio delle positività della Dinamo Dresda:

“Sospendete il campionato, per l’amor di Dio”.

“Smettiamo di illuderci, è follia”.

”Quando sarete ragionevoli e metterete la salute di fronte agli interessi economici?”.

”Ora smetteranno di fare i test, proprio come succede in ospedale, per tenere basse le statistiche sui contagi”.

“Forse non hanno capito che non si devono comunicare casi positivi”.

