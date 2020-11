Caso Romania-Norvegia: la UEFA assegna il 3-0 ai rumeni

Disiplinærutvalget i UEFA har i dag behandlet den avlyste kampen mellom Romania og Norge. UEFA har bestemt at Norge taper kampen 3-0. NFF har fem dager på å be om begrunnelse for avslaget. Etter dette vil NFF ta stilling til om vi skal anke.

— Fotballandslaget (@nff_landslag) November 18, 2020