Caso Suarez. Il calciatore ha ammesso che gli hanno passato le domande dell’esame

Il caso dell’esame di Suarez all’Università per Stranieri di Perugia tiene ancora banco.

Secondo quanto reso noto dal GIP in un provvedimento legato all’inchiesta “Suarez ha ammesso di aver ricevuto dalla professoressa Spina il file di testo dell’esame per la conoscenza dell’italiano svolto presso l’Università per Stranieri di Perugia”.

Per il gip, la professoressa avrebbe contribuito “in maniera determinante” a quello che secondo gli inquirenti è stato a tutti gli effetti un “esame farsa” per permettere al giocatore di accelerare la pratica per la cittadinanza che comunque non ha portato al passaggio alla Juventus dell’uruguaiano.

