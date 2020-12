Caso Suarez, il magistrato D’Urso: “Ci potrebbero essere sanzioni per la Juventus”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Bruno D’Urso, magistrato, che ha parlato del caso Suarez.

Di seguito il suo intervento:

“Mi pare che Paratici sia un tesserato della Juventus, quindi l’approfondimento delle sue condotte è negli atti. Il fatto che il calciatore non sia stato tesserato è irrilevante, bisogna valutare la condotta dei soggetti che si sono mossi per una squadra che fa parte della FIGC, su questo non ci sono dubbi. Immagino che un fascicolo sia stato aperto per l’indagine. Esiste un regolamento che governa la trasmissione degli atti. Quando ci sarà la discovery, se la Procura procederà a ulteriori passi gli atti diventeranno sensibili e trasmissibili.”

Nel momento in cui si dovesse accertare in sede di giustizia sportiva un comportamento di violazione dei principi di lealtà sportiva ovviamente ci sarebbero sanzioni. Da ciò che è trapelato, alcuni passaggi non sono attualmente chiari. Se dovessero essere chiari, la giustizia sportiva dovrebbe prenderne atto. Possiamo immaginare che questo non sia un epilogo fuori dalla realtà.“

Comments

comments