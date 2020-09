Caso Suarez, la Procura di Perugia ferma le indagini: i dettagli

Notizia di poco fa è lo stop alle indagini sul caso relativo all’esame di Suarez da parte della Procura di Perugia a tempo indefinito.

A riportarla è il portale online de La Repubblica. Un blocco a tutte le attività di indagine relative al caso Suarez; il procuratore Capo Raffaele Cantone ha riferito che è una decisione presa per le ripetute violazioni del segreto istruttorio.

Il magistrato, inoltre, ha deciso l’apertura di un fascicolo per accertare le eventuali responsabilità. Queste le sue parole in merito: “Sono indignato per quanto successo finora, compreso l’assembramento dei mezzi d’informazione oggi sotto alla procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più.“

