Caso Suarez si è dimessa la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia

Secondo quanto riportato dall’ANSA le dimissioni della rettrice Giuliana Grego Bolli sarebbero legate al caso Suarez.

Secondo quanto appreso dall’ANSA la decisione è stata comunicata al ministro Gaetano Manfredi.

Queste le parole della rettrice:

“E’ una decisione che ho preso da poche ore, con profondo rammarico e personale sofferenza, dopo due anni di gestione sfidante, ma anche proficua dell’Istituzione, che sono stata onorata di aver servito come rettore, dopo aver prima servito come docente devota e dedicata per oltre quaranta anni”.

Fonte ANSA.

