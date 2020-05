Cassa Integrazione a rilento: solo un lavoratore su cinque ha incassato i soldi

Secondo quanto riportato da “Repubblica” oggi in edicola vanno a rilento i rimborsi per la cassa integrazione.



Secondo il prestigioso quotidiano nazionale Palazzo Chigi, nonostante promesse e annunci, non ha ancora una soluzione per sveltire l’iter e l’erogazione della Cig, in particolare quella di emergenza che passa per le Regioni: solo un lavoratore su cinque ha incassato i soldi, 122 mila su 641 mila.

Ieri alcuni governatori guidati dal presidente della Conferenza Stato-Regioni Stefano Bonaccini ne hanno parlato con i ministri Nunzia Catalfo (Lavoro) e Francesco Boccia (Affari regionali).

