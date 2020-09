Cassano come sempre non la tocca piano: come allenatore Gattuso è molto meglio di Pirlo

L’ex calciatore di Milan e Sampdoria, Antonio Cassano, ah rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport parlando del paragone tra Pirlo e Gattuso.

“Tra Pirlo e Gattuso scelgo Rino. Pirlo è stato un genio e ora ha la fortuna di guidare una Ferrari come calciatore è stato molto meglio di Rino ma di Gattuso mi piace il modo di far giocare le squadre. Gattuso ama squadre propositive e questo è impagabile. Lui non blocca un calciatore ma lo fa esprimere al meglio. Poi Gattuso ha un valore aggiunto, il suo secondo Riccio che è bravissimo.”

