Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Lozano e Mertens sono prossimi a raggiungere i compagni a Castel di Sangro.

Secondo il quotidiano romano i due calciatori sono attesi in Abruzzo per domani anche se per loro è facile immaginare un lavoro differenziato dopo l’operazione alla spalla di Mertens e alla testa di Lozano.

