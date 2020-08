Castel Di Sangro, il Sindaco: “1 mln il costo del ritiro? In due giorni siamo pari”

In un’intervista per La Repubblica il Sindaco di Castel Di Sangro interviene sul costo per avere il Napoli in ritiro in città.

A seguire le sue parole:

“Con un giro di centomila turisti si incassano 500mila euro al giorno, ne bastano due per andare pari. E vuoi mettere la pubblicità di giornali e tv? Viene il Napoli, una delle squadre più amate al mondo. Lo dovevamo al presidente della federcalcio Gravina, che ho voluto con me nel primo incontro con De Laurentiis, non lo conoscevo. Ora c’è grande amicizia.”

