Castel di Sangro, il sindaco: “Il 23 agosto la data scelta per l’inizio del ritiro”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha parlato, ai microfoni di Canale 21, del ritiro estivo del Napoli nella località abruzzese.

“Sul ritiro gravitano delle incognite legate al pubblico sia per gli allenamenti che le amichevoli. Speriamo bene. Attendiamo gli sviluppi dei protocolli tra Federazione e Regione e siamo dell’idea che bisognerà favorire qualche accesso. Attendiamo comunicazioni ufficiali. L’esigenza è reciproca: sia dei tifosi verso i giocatori che dei giocatori verso i tifosi per avere quella carica che manca in questo momento. Qualche approccio ci sarà, seppur con prudenza e distanziamento. La data indicata è quella del 23 agosto di partenza, speriamo non sia questa perché significherebbe superare il Barcellona, e la novità è sull’intenzione di De Laurentiis di procrastinare più possibile il ritiro per farlo coincidere con la ripartenza. Presentazione squadra? Credo sarà scontato, verrà presentata qui, allestiremo spazi importanti ma resta l’incognita del pubblico”.

