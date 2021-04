Castel di Sangro, il sindaco: “In ritiro previste tre amichevoli, di cui una internazionale”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal.

“Dal 24 luglio al 5-6 agosto il Napoli potrà arrivare da noi in Abruzzo, sono date oltremodo plausibili. Con la vaccinazione, si potranno ovviamente allargare le maglie sulla presenza dei tanti tifosi sul nostro territorio. A fine maggio saremo Covid-Free: non buttiamo dosi, il centro vaccinale corre alla grande. Ci saranno alcune novità rispetto alla scorsa edizione. C’è una grande aspettativa sulla normalizzazione. Comprimere le libertà delle persone è ormai impossibile: in sicurezza, presto bisognerà riaprire. Quando arriverà il Napoli, posso immaginare che potrà essere ancora obbligatoria la mascherina per assistere agli allenamenti. Le amichevoli? Direi 3, su 12 giorni di ritiro. Incluso una internazionale, come promesso da De Laurentiis”.

