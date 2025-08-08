Castel di Sangro: la presentazione della squadra e dello staff tecnico

Castel di Sangro: decimo giorno di ritiro in Abruzzo per il Napoli Campione d’Italia. In serata la presentazione della squadra a Piazza del Plebiscito

Grande entusiasmo, piazza gremita. Sul palco staff sanitario e staff tecnico.

Oriali: “Ha vinto una squadra vera e abbiamo vinto tutti assieme. Ora scriviamo nuove pagine, sarà difficile perché abbiamo tante competizioni. Vi ringrazio tutti”.

Conte: “E’ sempre un piacere, non finiremo mai di ringraziarvi per la passione e l’affetto. Grazie allo staff e ai calciatori anche a quelli che sono andati via. Ora parliamo poco e cerchiamo di fare tanto.

Il momento della squadra: Ferrante, Contini, Milinkovic-Savic, Meret, Buongiorno, Juan Jesus, Beukema; Mazzocchi, Spinazzola, Olivera, Marianucci, Obaretin, Zanoli, Rrahmani, Anguissa, Hasa, Gilmour, Lobotka, McTominay, Saco, D’angelo, De Bruyne, Neres, Noa Lang, Lucca, Politano, Cheddira, Ambrosino, Vergara, Lukaku. E poi il capitano Giovanni Di Lorenzo con la coppa dello Scudetto.

Di Lorenzo: “Grazie per l’entusiasmo. I nuovi cosi hanno già la sensazione di capire dove sono, una città che sente molto l’attaccamento alla squadra. Ce la metteremo tutta anche quest’anno”

La serata finisce con la squadra che alza la coppa e fuochi d’artificio in piazza!

