Castel di Sangro: Napoli-Brest 1-0, la vittoria come regalo a Conte per il compleanno (1-0, 42′ Raspadori)

Il Napoli vince contro i francesi del Brest che disputeranno la Champions: in Ligue 1 sono finiti terzi dietro Psg e Monaco.

90′ Finisce il match. Vince ancora il Napoli di Conte: percorso netto per gli azzurri che nelle quattro amichevoli di pre-campionato hanno non solo sempre vinto ma anche mai preso gol.

89′ Dopo un’entrata dura di Natan su Zogbé, il capitano del Brest Magnetti arriva duro sul brasiliano e si scatena un parapiglia. Cose di campo ma che danno l’idea di un certo agonismo

59′ Kvara serve con un ottimo assist in area ad Anguissa che stoppa di petto e prova la rovesciata: la palla finisce fuori

57′ PALO DI KVARA! Il georgiano riceve dalla sinistra da Leo Spinazzola, destro a giro rasoterra che però sfortunatamente centra il palo!

21.02 Inizia la ripresa

45′ finisce il primo tempo

42′ GOOOOOOL!!! Prodezza di Raspadori !!!! L’attaccante apre per Mazzocchi e s’inserisce in area, cross perfetto, controllo di destro e girata di sinistro di Jack che fa un gol splendido! 1-0 per il Napoli!

41′ KVARA SCATENATO! Il georgiano danza sulla pala e salta gli avversari come birilli, palla al centro per Spinazzola che in area viene anticipato

Gara più impegnativa delle precedenti per il Napoli. Avversario più ostico

23′ – SPINAZZOLA! Lancio lungo di Mazzocchi per Politano, controllo perfetto, si accentra e cede la palla in area per Spinazzola che mira sul secondo palo: Bizot devia in angolo

22′ – TRAVERSA DI SPINAZZOLA! Dalla bandierina Raspadori, pala al centro, spizzata di Di Lorenzo e Spinazzola sulla linea centra la traversa.

20.00 – PARTITI!

Antonio Conte conferma il 3-4-2-1. In porta Meret, linea a tre difensiva composta da Di Lorenzo e Buongiorno (cosiddetti braccetti), Rrahmani centrale. Esterni di centrocampo Mazzocchi a destra e Spinazzola a sinistra. Centrocampo a due: Anguissa e Lobotka. Punta Raspadori, dietro di lui agiranno Politano e Kvaratskhelia. Aurelio De Laurentiis si intrattiene a parlare con lo scrittore Maurizio De Giovanni a bordo campo.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahamani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratkshelia; Raspadori. All. Conte.

BREST (4-3-3) : Bizot; Lage, Ndiaye, Le Cardinal, Lala; Martin, Magnetti, Camara; Le Douron, Ajorque, Del Castillo. All. Roy.

Comments

comments