Castel di Sangro: Napoli-Casertana termina 1-0 con gol di Gaetano

Stamane Napoli e Casertana impegnate in un allenamento congiunto

Dopo la sconfitta con il Girona di ieri per 2-0 oggi il Napoli in campo ha schierato in prevalenza chi ieri non ha giocato. Stadio Patini pieno eccetto uno spicchio della curva A.

Le formazioni:

Napoli 3-4-2-1 Caprile; Rafa Marin, Juan Jesus, Natan; Zerbin, laccarino, Cajuste, Mario Rui; Ngonge, Cheddira, Simeone.

Casertana 4-2-3-1 Zanellati; Heinz, Gatti, Bacchetti, Falasca; Bianchi, Proia; Calapai, Deli, Galletta; Tavernelli.

Per la cronaca ha segnato Gaetano al 79′. Zerbin la mette al centro dalla sinistra, Gaetano controlla in area e la piazza con il piatto destro nell’angolino alla sinistra di Vilardi: 1-0 per gli azzurri! Risultato finale.

