Castellacci: “Non sarà facile tornare a giocare, servono controlli accurati e 3 settimane di preparazione”

Enrico Castellacci, presidente dell’Associazione medici italiani di calcio, ai microfoni del Corriere della Sera sottolinea le difficoltà che ci potrebbero essere per la ripresa dei campionati.

“Non sarà facile. Stiamo aspettando le linee guida della commissione Figc di mercoledì, ma temo che alcune direttive non sarà facile metterle in pratica soprattutto in serie B e C. Sento molti medici preoccupati.

D’estate si può giocare, Mondiali e Europei lo dimostrano.

Però, dopo tutto quello che è successo e una sosta così lunga, servono controlli accurati e 3 settimane di preparazione”

Comments

comments