Castellacci: “Non si possono costringere i calciatori a un’ulteriore quarantena”

Intervenuto ai microfoni di “Radio anch’io” in onda su RadioUno il presidente dell’Associazione Medici del Calcio Enrico Castellacci, ha parlato di alcuni aspetti del protocollo per la ripartenza della Serie A.

“Ha ragione chi dice che non si possono costringere i calciatori a un’ulteriore quarantena.

Bisognerà piuttosto responsabilizzarli, cercando di essere un pochino più flessibili ed entrando nella logica tedesca, non in quella della quarantena in caso di un Covid-19.

“Si potrà giocare, cercando magari di rischiare il meno possibile.

Per poter fare questo bisogna che finalmente vengano proposte quelle famose linee-guida. Linee guida delle si parla ormai da mesi e non escono mai fuori in maniera concreta.

Finora sono stati fatti protocolli non applicabili”.

