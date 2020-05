Castellacci, pres. ass. medici calcio: “Fondamentale sapere la data della ripresa”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il presidente dell’associazione dei medici del calcio, Enrico Castellacci, che ha parlato della ripresa della Serie A.

Nel parlarne, Castellacci ritiene fondamentale il dover conoscere la data della ripresa. Di seguito le sue parole:

“Tutti aspettano una data, significa poter programmare il lavoro degli allenamenti. Giovedì deve per forza uscire, non più prorogabile, già ci sono stati ritardi e poca chiarezza. Si potevano evitare tanti passaggi e ratifiche, serviva più buon senso.

Noi come associazione siamo riusciti ad esprimere le nostre idee, alcune perplessità, che poi si sono verificate, avvertiamo molto la responsabilità. Le tre settimane di preparazione sono il minimo, quattro sarebbero giustificate dal punto di vista fisico e mentale, perciò è fondamentale conoscere la data della ripresa.

Bisogna accettare alla fine le conseguenze, è un momento eccezionale e lo è anche per il calcio. Il protocollo però possono seguirlo i club ricchi di A, ma è lo stesso per B e C e qui le perplessità rimangono.“

