Castelvolturno – Il report. Lozano non si allena per una sindrome influenzale

Castelvolturno – Il club ha pubblicato il report della seduta d’allenamento odierna sul proprio sito ufficiale.

La squadra si è divisa in due gruppi. Chi ha giocato ieri ha svolto tonificazione in palestra e lavoro tecnico in campo.

Il resto del gruppo ha svolto attivazione in palestra e circuito di forza in campo. A chiusura di sessione lavoro tattico e partita a campo ridotto. Osimhen ha svolto terapie. Demme terapie e personalizzato in campo. Lozano non ha svolto allenamento per una sindrome para influenzale.

