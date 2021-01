Castrovilli: “A Napoli per trasformare la rabbia post Inter in concretezza”

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni dei social del club viola della sfida contro il Napoli.

“Il premio di migliore in campo nella partita di Coppa Italia contro l’Inter? Ringrazio i tifosi, deve essere un punto di partenza: devo ancora migliore sotto l’aspetto della concretezze sotto porta. La gara che mi porto nel cuore in viola? Quella contro il Milan a San Siro dove ho fatto il mio primo gol in Serie A. La gara di domenica a Napoli? Dobbiamo dare continuità alle prestazioni, la gara con l’Inter ci ha lasciato amaro in bocca che dobbiamo trasformare in aggressività e concretezza”.

