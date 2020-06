Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato oggi in conferenza stampa. Ecco un passaggio su Gaetano Castrovilli, seguito dal Napoli.

“Per Castrovilli il discorso è diverso, mi ha detto che vuole restare qui. Per questo gli dico: Gaetano, non mi deludere eh”.

Qui un altro passaggio della Conferenza dagli Usa, su Beppe Iachini.

