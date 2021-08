Catello Maresca: “Mi impegno per costruire un rapporto fruttuoso con De Laurentiis ed il Napoli”

Catello Maresca, candidato Sindaco di Napoli, nel corso della sua visita al ritiro del Napoli a Castel Di Sangro ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Maresca lo ha fatto al box di Canale 8, presente in Abruzzo per seguire il ritiro. A seguire le sue parole:

“La città di Napoli ha bisogno di normalità ed il dialogo è alla base di tutto. Abbiamo la possibilità di reperire fondi e utilizzare anche i soldi non spesi come gli 80.000.000 non utilizzati per il centro storico. Lo sport e il calcio sono valori fondamentali per l’educazione dei ragazzi.

Bisogna imparare a rispettare le regole, purtroppo non accadde sempre, neanche nel calcio… La mia delusione più grande resta lo scudetto ‘perso’ nel 2018. Se mi tagliate le vene esce sangue azzurro; sono sempre stato un sarriano, credo che Spalletti sia un ottimo tecnico e faremo bene. Il Napoli è forte.

Se sarò eletto, punto a riqualificare il centro paradiso e rendere lo Stadio Maradona un luogo cultore simbolo della città; Maradona è un brand che va utilizzato per il bene di napoli come lui voleva. Mi impegno a creare un rapporto costruttivo e fruttuoso con il presidente De Laurentiis perché Napoli e il Napoli possano crescere insieme. Il Napoli è sicuramente, innanzitutto dei napoletani.”

