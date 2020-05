Cauet: “Osimhen? Il Napoli non sbaglia se lo acquista”

L’ex centrocampista dell’Inter Benoit Cauet a”Radio Musica Television” ha parlato di Martinez, Cavani e Osimhen.

“Dal punto di vista economico il campionato deve ripartire, ma la salute va messa al primo posto. Se si garantisce la massima sicurezza allora si può davvero riprendere con il calcio.

Ligue1 ferma? Per le squadre impegnate nelle competizioni europee può essere un danno. Dispiace chiudere così la stagione, ma ora bisogna giocarsi la Champions League.

Cavani o Lautaro? Lautaro è un giocatore giovane e potrebbe essere il futuro dell’Inter. Un calciatore come lui ti può portare a vincere tutto. Se non arriva un’offerta indecente non bisogna pensare di venderlo. Cavani è un mostro, a Parigi è un idolo più di Neymar e Mbappè, quest’anno è stato davvero difficile per lui. È amato da tutti e il pubblico stravede per lui.

Osimhen al Napoli? È un ottimo giocatore. Sta facendo una buona stagione ma la Ligue 1 non è un campionato molto competitivo. La Ligue 1 ti forma e ti permette di arrivare con una determinata esperienza in un top club. Il Napoli non sbaglia se lo acquista”.

