Cavani: “Ho avuto il Coronavirus, ho pensato perfino al ritiro”

Edinson Cavani è diventato, durante l’ultima sessione di calciomercato, un nuovo attaccante del Manchester United e giocherà per la prima volta in Premier League.

L’uruguaiano non ha rinnovato il suo contratto con il Paris Saint Germain e, dopo essere stato accostato anche alla Juventus, si è unito ai Red Devils. Intanto, il Matador ha raccontato di aver contratto, in estate, il Coronavirus, descrivendo la sua esperienza: “Ho considerato l’idea di smettere con il calcio. C’è stata la possibilità di dare l’addio e dedicarmi alla mia vita di campagna. Abbiamo fatto un test che è risultato negativo e poi abbiamo rifatto il test perché la mia ragazza aveva mostrato dei sintomi al rientro dalle vacanze in Spagna. Il secondo test è risultato positivo per entrambi. Oltre all’amore per il calcio, c’era anche la salute della famiglia. E quando uno è vicino alla propria famiglia, alla propria terra…ho pensato di smettere di giocare. Aspettando che tutto questo passasse”.

Comments

comments