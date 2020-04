Edinson Cavani, il cui contratto con il PSG scade il 30 giugno, oggetto del desiderio di Diego Lugano, ex compagno del Matador in nazionale.

Diego Lugano, ex difensore della nazionale dell’Uruguay ora dirigente del San Paolo, ha parlato così in un’intervista a “Marca En Zona” del futuro di Edinson Cavani. Il contratto del “Matador” con il Paris Saint Germain è in scadenza il 30 giugno:

“Prima che vada al Boca Juniors lo porto qui al San Paolo. Gliene sto parlando da molto tempo, da anni“.

