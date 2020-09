Il quotidiano spagnolo Marca riporta un’indiscrezione relativa al futuro di Cavani; El Matador potrebbe indossare la casacca del Real Madrid.

A quanto pare è stato l’entourage del Matador a contattare il club madrileno; Cavani è libero dopo essersi svincolato dal PSG questa estate e, dopo il mancato approdo al Benfica, è in cerca di squadra.

Il Real Madrid per ora non ha risposto dato che ci sono prima dei giocatori in uscita da piazzare.

