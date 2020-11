CdM – Bagni: “Napoli subito alle spalle di Juventus e Inter”

Salvatore Bagni ha parlato al Corriere del Mezzogiorno, in edicola oggi, del Napoli di Gattuso e di Bakayoko.

A seguire le parti salienti della sua intervista:

“Per me il Napoli sta facendo molto bene, la valutazione è positiva, e ha perso in due partite in cui era al controllo. La squadra ha sbagliato solo la prima parte della sfida contro il Rijeka; l’impegno, anche inconsciamente è stato sottovalutato. Il Napoli lo metto subito alle spalle di Juventus e Inter per quanto riguarda il campionato e può fare un percorso importante in Europa League. Nel doppio confronto se la può giocare con tutte.

Bakayoko è molto bravo nel recuperare palla e nell’interdizione; mi ha impressionato il livello della condizione fisica nonostante il fatto che, quando è arrivato a Napoli, non giocava da sette mesi.“

Comments

comments