CdM – Caldoro e l’attacco a De Laurentiis: “Compri i giocatori per vincere”

Sul Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi c’è anche spazio per le parole di Caldoro che ha da ridire sul presidente De Laurentiis.

In particolare, Caldoro, chiamato in causa sul fatto che il presidente del Napoli sia vicino a De Luca, ha risposto così: “De Laurentiis fa sponda a De Luca? Piuttosto compri i giocatori per vincere, invece di chiedere i soldi alla regione. Noi vogliamo la vittoria del Napoli, non di un vecchio comunista e juventino.”

Diciamo che c’è una piccola polemica anche con il presidente del club azzurro.

Comments

comments