Il Corriere del Mezzogiorno riporta alcune indiscrezioni su Callejon e sul fatto che cercava un bonus alla firma del rinnovo.

Un riconoscimento che cercava nel momento in cui il Napoli ha presentato la prima offerta di rinnovo, a dicembre. Ora che il termine della stagione è prolungato al 31 agosto, Callejon ed il club torneranno a discutere per quanto riguarda il rinnovo.

Un rinnovo che, a questo punto, non è più così scontato che non ci sia, come riportato anche su questi lidi.

