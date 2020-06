CdM – De Laurentiis chiede tempo sulla questione stipendi

Il Corriere del Mezzogiorni riferisce dell’incontro andato in scena ieri a Castel Volturno, tra il presidente De Laurentiis e la squadra.

Un incontro dove il presidente ha espresso il proprio apprezzamento per la serietà dimostrata dai giocatori nel periodo di emergenza. De Laurentiis, comunque, ha preso ancora un po’ di tempo sulla questione stipendi, ma c’è da sottolineare la volontà di voler rispettare tutti gli impegni.

In particolare, la settimana prossima potrebbero esserci novità dato che sarà più chiara l’entità del danno causato dall’emergenza. La priorità, in tal senso, è il bilancio del 30 giugno. Infine, da sottolineare il fatto che il presidente è parso determinato e voglioso di premiare la squadra per la serietà dimostrata, riporta il quotidiano.

Comments

comments