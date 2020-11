CdM – Diego jr. implora i medici per raggiungere il padre

Diego Maradona Jr. ha implorato i medici per lasciare il Cotugno, dove è ricoverato per il Covid, e raggiungere il padre in Argentina.

A raccontarlo è il Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi; il quotidiano riporta che il figlio, che vive a Napoli, nonostante le poche forze vuole raggiungere il padre. La notizia della scomparsa del padre, infatti, è arrivata a Diego Jr. mentre lui è ricoverato al Cotugno a causa del Covid.

Il quotidiano scrive così:

“Implora i medici dell’ospedale Cotugno, affoga le lacrime in gola, e con un filo di voce: «Firmo per uscire». É il momento in cui la città inizia a piangere il suo figlio adorato. Napoli esce dalle case, interrompe il lockdown, accende luci e mette striscioni. Dieguito ha appena ricevuto l’esito della Tac, polmonite bilaterale interstiziale, ma va via. “Corro da papà. Corro da lui, a dargli l’ultimo bacio.“

