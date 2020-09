CdM – Gli avvocati al lavoro nel caso in cui Milik resti senza progetto

Il Corriere del Mezzogiorno parla della situazione relativa ad Arek Milik e della possibilità che resti al Napoli.

Il polacco, infatti, è molto vicino alla Roma ma ancora non c’è il sì definitivo e per questo non sarà comunque convocato per la sfida contro il Parma. Gli avvocati del giocatore sono al lavoro per studiare le eventuali mosse da fare nel caso in cui l’attaccante resti al Napoli ma senza essere parte del progetto.

Ad oggi, però, questa ipotesi sembra essere scongiurata dato il suo possibile (e vicino) passaggio alla Roma.

