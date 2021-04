CdM – Il doppio ex Bagni: “Koulibaly può fermare Lukaku. Demme indispensabile”

Salvatore Bagni, doppio ex della sfida tra Napoli e Inter di domenica sera, ha rilasciato una breve intervista al Corriere del Mezzogiorno.

Bagni si è soffermato proprio sulla partita di domenica sera, con un’occhio alla partita di andata dove il Napoli perse ma dominò. A seguire le parti salienti dell’intervista, che potete leggere integralmente sul quotidiano in edicola.

“Difficile trovare punti deboli nell’Inter, spesso aspetta e poi ti attacca; gli azzurri, però, sono pericolosi con quei cinque lì davanti. Per me il Napoli ha la miglior potenza offensiva del campionato. All’andata meritavano di stravincere gli azzurri, ma andò tutto storto e da lì cominciarono a stentare per le tante assenze.

Gattuso è stato bravo, ha fatto un grandissimo lavoro nonostante sia stato messo in discussione. Prima doveva fare la conta degli infortunati ed ora trovare il Napoli in questa posizione, in questo momento della stagione, è solo un’altra medaglia per Rino. Lukaku si ferma con Koulibaly, importante non farlo respirare e dialogare con i compagni.

Stravedo per Osimhen, è cresciuto e ha grandi qualità. Ha superato le tre fasi: l’euforia dell’arrivo, lo sconforto per l’infortunio e l’aver pagato pressione ed aspettative. Ora è tornato alla normalità. Demme per me sempre in coppia con Fabiàn, i due sono complementari. Diego ti dà equilibrio, non si può rinunciare a lui. Il Napoli ha tantissime chance di piazzarsi per un posto Champions, se la giocherà fino in fondo.”

